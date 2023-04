Premier League : Mauricio Pochettino bien parti pour être le prochain coach de Chelsea

Pour Mauricio Pochettino, l'avenir devrait donc bien s'écrire du côté de Londres mais pas à Tottenham. Cette fois-ci, le coach argentin devrait devenir le nouvel entraîneur de Chelsea. Tandis que les dirigeants des Blues ont déjà enregistré quatre coachs cette saison, avec Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor et Franck Lampard, il se trouve que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain devrait bien devenir le nouveau coach de Chelsea. D'après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants du 11e de Premier League ont décidé d'accorder leur confiance à Pochettino.

Une officialisation en fin de semaine ?

Après sa fin d'aventure au Paris Saint-Germain l'été dernier, Pochettino était libre et il devrait faire son retour en Angleterre et du côté de Londres. Après une belle aventure à Tottenham, l'Argentin aura un sacré défi avec Chelsea, auteur d'une saison catastrophe en Premier League. D'après Romano, une réunion était prévue ce mercredi matin entre l'entraîneur et le board de Chelsea pour aboutir à un accord. Cet accord aurait été trouvé selon TalkSport et tout pourrait être entièrement bouclé d'ici la fin de la semaine. Pochettino est plus que jamais proche de Chelsea.