Premier League : Marcus Rashford évoque sa santé mentale

Marcus Rashford revit cette saison. Souvent blessé ces dernières années, le buteur des Red Devils a déjà inscrit 24 buts toutes compétitions confondues cette saison. Des performances qui ne sont pas étrangères au redressement de Manchester United (3e de Premier League, huitièmes de finale de la Ligue Europa). Dans un entretien accordé au Daily Mail, le joueur âgé de 25 ans s’est livré sur un sujet tabou, sa santé mentale. Il est revenu sur sa saison précédente très dure à vivre pour lui (32 matchs, 5 buts).

"J'ai parfois eu du mal la saison dernière – plus de choses mentales, pas ma propre performance. (…) Je ne pense pas que quiconque en dehors du club sache depuis combien de temps, je faisais face à ces problèmes, déclare-t-il. Ce n'était pas qu'une saison. C'était une période où chaque jour était difficile et où il fallait juste se sacrifier. J'ai toujours été du genre à essayer d'être sur le terrain autant que possible. C'est là que je trouve le bonheur. Si je suis blessé, je ne suis pas content", indique-t-il à nos confrères anglais.