Premier League : Marcus Rashford encore auteur d'une belle action afin d'aider une joueuse d'Aston Villa

Marcus Rashford est connu pour être un footballeur ayant le coeur sur la main et toujours là pour aider les autres. Et l'attaquant international anglais l'a encore prouvé. Le joueur de Manchester United se trouvait en boîte de nuit avec des amis et il n'a pas hésité à faire une belle action, comme le relate The Sun. L'attaquant de 25 ans se trouvait au Chinawhite Manchester et il a ainsi aidé la joueuse suisse d’Aston Villa, Alisha Lehmann.

La joueuse de 24 ans a été "secourue" par un Rashford très chevaleresque puisque ce dernier a vu Lehmann être assaillie par l’approche de nombreux hommes. Il a donc demandé au personnel de la boîte de laisser l’accès à la joueuse et ses amis à son accès VIP pour qu’ils puissent être tranquilles à une table. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, les deux footballeurs ont ensuite échangé quelques mots avant de continuer la soirée chacun de leur côté. Une belle action qui a encore été saluée, alors que Rashford n'hésite jamais à s'engager dans une cause humanitaire, lui qui est salué pour son caractère humble en dehors des terrains et dont la saison est éblouissante actuellement avec 29 buts toutes compétitions confondues.