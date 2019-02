Manchester United n’a fait qu’une bouchée de Fulham ce samedi lors de la 26e journée de Premier League (0-3). A trois jours du huitième de finale aller de ligue des champions contre le PSG, les Red Devils ont signé une 10e victoire en 11 matches dirigés par Ole Gunnar Solskjaer. Cela grâce à un doublé de Pogba (14e, 65e sur penalty) et un but superbe de Martial (23e). Les Mancuniens se retrouvent ainsi quatrièmes au classement, à six points provisoirement du podium.