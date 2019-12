Premier League : Manchester United n’y arrive toujours pas, Leicester poursuit sa série

Entre Arsenal et Manchester United, les maux sont différents mais le résultat est le même. Anciens rivaux historiques pour la course au titre, les deux clubs se tirent désormais la bourre pour tenter de se maintenir dans le Top 6 anglais. Après 14 journées, ce n’est pas à l’ordre du jour puisque les deux clubs sont actuellement 8eme pour les Gunners et 9eme pour les Red Devils. Ces derniers avaient pourtant l’occasion de grappiller quelques points et places en cas de succès face à Aston Villa. Mais le club mancunien reste une bête blessée et n’arrive plus à avancer. Après avoir largement fait tourner en Ligue Europa face au FC Astana avec une défaite à la clé, Ole Gunnar Solskjaer est revenu à une équipe-type face aux Villans. Ça n’a malheureusement pas suffi avec ce nul à domicile (2-2), le deuxième de suite. Après l’ouverture du score de Jack Grealish (11eme), Manchester a pourtant réussi à inverser la tendance avec un CSC d’Heaton juste avant la pause (42eme) puis grâce à Lindelof (64eme). Une joie de courte durée pour les supporters d’Old Trafford puisque Mings est venu doucher les espoirs mancuniens, deux minutes après.

Six victoires de suite pour Leicester

Grâce à ce résultat à l’extérieur, Aston Villa prend un point important dans la course au maintien surtout que dans le même temps, Everton est resté à quai à Leicester. Les coéquipiers de Lucas Digne ont pourtant longtemps cru accrocher le dauphin de Liverpool mais ont craqué au pire des moments. Face à la pression des Foxes, les Toffees ont plié sur une réalisation de Kelechi Iheanacho au bout du temps additionnel (90+4eme). Ce but tardif du Nigérian, passeur décisif sur celui de Jamie Vardy (68eme) permet en tout cas à Leicester de continuer son formidable parcours dans ce début de saison. Grâce au nul de Manchester City et à la défaite de Chelsea, les hommes de Brendan Rodgers ont désormais trois points d’avance sur les Citizens. Et si la belle histoire de 2016 se répétait encore au King Power Stadium ?