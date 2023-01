Ce mercredi soir, Manchester United était opposé à Crystal Palace en match en retard de la septième journée de Premier League. Grâce à des buts de Bruno Fernandes et Michael Olise, les deux équipes se sont tenus en échec. La rencontre fut particulièrement ennuyeuse entre Manchester United et Crystal Palace, avec les deux équipes qui ne se sont pas montrées particulièrement offensives. Si Manchester United a dominé le match en contrôlant le ballon, ils ont eu du mal à se montrer dangereux face à des Eagles bien regroupés, mais inoffensifs. Il a fallu attendre la 43ème minute pour que Bruno Fernandes ouvre le score, après avoir été servi par Christian Eriksen. Le Portugais a envoyé une mine dans le but des Londoniens.

En seconde mi-temps, Crystal Palace a été plus pressant, mais n'a pas réussi à percer la défense solide de Manchester United, dirigée par le trio Martinez-Varane-Casemiro pendant la quasi-intégralité des 45 minutesen revanche, en toute fin de match, alors que les Eagles se faisaient de plus en plus pressants, ils ont obtenu un coup-franc aux 25 mètres. Le jeune français Michael Olise l'a tiré et magnifiquement transformé d'une frappe barre rentrante. David De Gea n'a rien pu faire. Cette rencontre était également l'occasion de voir la première de Wout Weghorst, qui a été discret. En fin de match, Casemiro a été sanctionné d'un carton jaune qui l'empêchera de jouer le match face à Arsenal. Manchester United est troisième et gagne un point sur Manchester City qui jouera demain contre Tottenham. Crystal Palace est 12ème.