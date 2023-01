Premier League : Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Chelsea

Ce jeudi soir, Manchester City était opposé à Chelsea pour le compte de la 19ème journée de Premier League. Les Citizens se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à Riyad Mahrez. Le début de rencontre était pourtant loin d'être parfait pour les joueurs de Manchester City. Positionnés dans un système de jeu différent de d'habitude, les Skyblues ont été mis en difficulté pendant une bonne demi-heure de jeu. Pourtant, en vingt minutes de jeu, Graham Potter a vu deux de ses joueurs quittés prématurément la pelouse. Raheem Sterling n'aura pas tenu plus de cinq minutes alors que Cristian Pulisic est sorti avant la vingtième minute de jeu. Ce sont tout de même les Londoniens qui ont obtenu la meilleure occasion de la rencontre par l'intermédiaire de Carney Chukwuemeka qui a buté sur le poteau. Les quinze dernières minutes de jeu du premier acte ont été à l'avantage des joueurs de Pep Guardiola, qui ont enfin réussi à montrer leurs phases de possession habituelles.

En seconde période, le technicien catalan a tout de même réalisé les changements nécessaires pour permettre à son équipe de se relever. Dès le de retour des vestiaires, Rico Lewis et Manuel Akanji ont remplacé Joao Cancelo et Kyle Walker. Mais il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les deux changements primordiaux. Riyad Mahrez et Jack Grealish sont rentrés en lieu et place de Bernardo Silva et Phil Foden. Seulement trois minutes après leur entrée, le milieu offensif anglais a servi l'Algérien au second poteau, seul, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. La suite n'a été que gestion pour les champions d'Angleterre qui n'a pas concédé d'occasion. Au classement, Chelsea reste coincé à la dixième place de Premier League. Les joueurs de Manchester City reviennent à cinq petites unités d'Arsenal qui est en tête du championnat. Les deux équipes se réaffronteront dimanche en FA Cup.