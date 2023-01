Manchester City aura connu de grosses frayeurs ce jeudi soir mais les Cityzens ont finalement empoché un succès qui pourrait être très précieux en vue de la bataille pour le titre avec Arsenal. Ainsi, ce jeudi soir, les hommes de Pep Guardiola étaient opposés à Tottenham pour le compte de la 7e journée de Premier League et ils l'ont emporté 4 buts à 2. Un match en retard disputé ce jeudi 19 janvier et qui a bien failli ne pas sourire aux Skyblues. Car les partenaires d'Erling Haaland sont rentrés aux vestiaires avec un désavantage de deux buts. Tottenham a retourné l'Etihad Stadium en deux minutes dans la fin de la première période suite à des buts de Kulusevski et Emerson. On pensait alors les hommes d'Antonio Conte en route vers une très belle victoire. Mais il n'en a rien été.

City renverse les Spurs

Car Manchester City n'est pas une équipe comme les autres. Les champions d'Angleterre en titre ont réussi un superbe retournement de situation dès le début de la seconde période avec le champion du monde argentin Julian Alvarez qui a sonné la révolte. Ce dernier est venu réduire la marque à la 51e minute et les supporters ont alors recommencé à y croire. Et encore plus lorsque deux minutes après, Haaland, toujours aussi impressionnant, a égalisé pour les Skyblues. Le Cyborg a remis les deux équipes au coude à coude et finalement, c'est bien Manchester City qui a réussi à infliger un ko monumental à Tottenham grâce au troisième but de la saison en Premier League de Riyad Mahrez.

Ce dernier a scoré à la 63e minute et City n'a ensuite plus été rejoint, s'offrant même le luxe de mettre encore plus à terre les hommes de Conte avec un doublé pour Mahrez à la 90e minute. Les Cityzens empochent trois points capitaux et reviennent à cinq unités d'Arsenal, qui compte cependant un match en moins. Les Spurs, eux, sont cinquièmes avec deux points d'avance sur Fulham, 6e.