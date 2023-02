Premier League : Manchester City garde espoir et étrille Bournemouth

Ce samedi en début de soirée, Manchester City se rendait sur la pelouse de Bournemouth afin de répondre à Arsenal, vainqueur plus tôt à Leicester. Les Citizens se sont imposés 4-1 grâce à une très bonne prestation.

Haaland, Alvarez et Foden buteurs

Il ne fallait pas louper la première période pour s'amuser du côté du Vitality Stadium ce samedi. Manchester City adore jouer contre Bournemouth et l'a prouvé. Après seulement un quart d'heure de jeu, suite à plusieurs tentatives repoussées par la défense et Neto - le portier local -, Julian Alvarez a ouvert le score en propulsant le ballon à bout portant dans le but afin d'ouvrir le score. Un quart d'heure plus tard, c'est Erling Halland, servi par Phil Foden, qui a doublé la mise et permis à Manchester City de relâcher un peu la pression. Le Norvégien a marqué son 27ème but en 24 rencontres de Premier League... impressionnant. Juste avant la pause, profitant d'une erreur défensive, Phil Foden a inscrit le troisième but mancunien d'une finition parfaite. Au retour des vestiaires, Chris Mepham a marqué contre son camp et porté le score à 0-4.Jefferson Lerma a réduit la marque en toute fin de match, en vain.

Bournemouth reste bloqué à la 19ème position du championnat, mais peut conserver espoir dans la quête du maintien. Les Citizens n'ont que deux points de retard sur les Gunners mais ont joué un match supplémentaire.