Premier League : Man Utd déroule

This chip by Martial was filthy 🔥 pic.twitter.com/GYfvtRFIJ2

— ESPN FC (@ESPNFC) February 23, 2020

Manchester United recevait le mal classé Watford, avec comme enjeu la possibilité de passer devant Tottenham, défait face à Chelsea samedi, et Sheffield, respectivement 5e et 6e avec 40 points, au classement. Pour Watford, les trois points signifiaient grimper à la 16e place et s'écarter un peu des profondeurs. MaisLa recrue hivernale mancunienne obtenait et convertissait un penalty peu avant le repos après avoir été accroché par Ben Foster dans la surface.Le match redoublait d'intensité en seconde période et c'est le moment où Anthony Martial choisissait de donner de l'avance aux locaux d'un but sublime. Le Français lobait Foster sur une ouverture d'un Bruno Fernandes omniprésent. Mason Greenwood participait à la fête avec la troisième réalisation des Reds Devils. Une frappe pleine lucarne du gauche après un relais avec... Fernandeset s'offre, accessoirement, de belles certitudes ludiques.