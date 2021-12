Premier League : Man City ridiculise Leeds

Manchester City a retrouvé sa puissance de feu. Après des sorties compliquées la semaine dernière, l’équipe de Guardiola a montré un visage beaucoup plus flamboyant lors de la réception de Leeds. Déchainés, les Sky Blues ont même fait voler en éclats les Peacocks, avec sept buts inscrits et aucun encaissé. Une vraie démonstration de force et qui leur permet, en sus, d’asseoir leur avance en tête du classement. En attendant la sortie de Liverpool jeudi, ils comptent quatre points d'avance sur le second.

Une rencontre à sens unique

Huit minutes. C’est le temps qu’a tenu Leeds avant de s’effondrer dans cette partie. Et une fois en retard au tableau d’affichage, les hommes de Marcelo Bielsa n’ont fait que s’enfoncer, incapables de se rebiffer. Le technicien argentin n’a d’ailleurs rien pu faire pour éviter l’opération portes ouvertes face à son "élève", Pep Guardiola.



C’est Phil Foden qui a donné l’avantage aux Sky Blues. Il fut ensuite imité par Jack Grealish (13e), qui profita d’un excellent centre de Riyad Mahrez pour inscrire son premier but depuis deux mois. La troisième réalisation des locaux fut l’œuvre de Kevin De Bruyne (32e). Bien remis d’une infection au Covid, le Belge a tiré profit d’un service de Rodri.

Manchester City n’a rien lâché jusqu’au bout

En seconde période, le Belge s’est ensuite offert un doublé. Et il fut le seul Citizen à claquer plus d’un but dans cette partie. A la 62e minute, d’une lourde frappe de l’extérieur de la surface, il a porté la marque à 5-0. Riyad Mahrez avait auparavant apporté sa pierre à l’édifice. L’Algérien faisait mouche d’un tir croisé légèrement dévié (49e).



Les visiteurs étaient au plus mal mais leurs malheurs n’étaient pas terminés pour autant. John Stones et Nathan Aké sont venus participer à ce festival en claquant chacun un but. 7-0, la messe était définitivement dite. Un résultat qui vient rappeler, si besoin était-il, que City peut être très redoutable pour peu qu’il se montre dans son meilleur jour. Ses futurs opposants sont prévenus.