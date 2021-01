Premier League : Man City resplendit à nouveau

Et si tous les problèmes de Manchester City étaient réglés, alors que les hommes de Pep Guardiola semblaient avoir perdu leur football ? Les Citizens, vainqueurs 4-0 de Crystal Palace dimanche soir, confirment leur retour en forme et profitent du 0-0 entre Liverpool et Manchester United pour reprendre virtuellement les commandes de Premier League. En effet les Mancuniens, deuxièmes, recollent à deux points de leurs voisins de MU mais comptent encore un match en retard.



C'était du City des grands soirs, avec 72% de possession, treize tirs à deux... Et donc, surtout, ces quatre buts : deux pour le défenseur John Stones, inattendu homme du match (26eme, 68eme), deux autres pour Gundogan (56eme) et Raheem Sterling, auteur d'un sublime coup franc pleine lucarne en fin de match (88eme).



Pep Guardiola salue "la qualité des joueurs, leur dévouement et leur concentration" (pour la BBC) : "Nous avons fait un match fantastique. Mais je ne veux pas spécialement envoyer de message... On affronte Aston Villa mercredi, un match à la fois. Il y a quelques semaines, on était derrière Liverpool. Nous avons gagné des matchs, c'est ce qu'on doit faire. Je vais boire un bon verre de vin et penser à Aston Villa." Manchester City reste sur cinq victoires de suite en championnat, huit toutes compétitions confondues, et devance Leicester qui a également doublé Liverpool. Tottenham, victorieux à Sheffield (1-3) avec deux buts de Serge Aurier et Ndombele, est de son côté cinquième à un point des Reds (et avec un point d'avance sur Everton, sixième avec un match en retard).