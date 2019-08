Premier League: Man City redémarre à Bournemouth

Tenu en échec par Tottenham samedi dernier (2-2), Manchester City a repris sa marche en avant à Bournemouth dimanche après-midi, dans le cadre de la 3e journée de Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola, qui grimpent au 2e rang, l’ont emporté 3-1, grâce à des réalisations de Raheem Sterling (15e), auteur de son 11e but en 9 matches face aux Cherries, et un doublé de Sergio Aguero (43e et 64e).

Harry Wilson, entré en jeu quelques minutes auparavant, avait réduit l’écart d’un splendide coup franc en pleine lucarne (45e+3).