Premier League : Man City prend la tête

Chelsea en est pour ses frais. Une défaite à West Ham (3-2), en début d'après-midi, et Liverpool comme Manchester City ne se font pas prier pour sauter sur l'occasion. Les Reds, d'abord, ont gagné péniblement à Wolverhampton (0-1) grâce à Origi au bout du temps additionnel (90eme+4). "Absolument superbe, selon Jürgen Klopp (pour la BBC). C'était très difficile, on a dû se battre face à cette équipe qui a changé son approche. Ils ont défendu bas avec beaucoup de joueurs et se sont projetés en contre. C'était un énorme challenge pour notre concentration, on a raté beaucoup d'occasions mais on est restés dans le match." Manchester City a eu beaucoup moins de mal à Watford (1-3), en balade avec un but de Sterling et un doublé de Bernardo Silva.



Le Portugais a notamment inscrit un deuxième but sublime, d'une frappe enroulée en pleine lucarne. "On a atteint nos standards les plus élevés, on est incroyablement consistants", se félicite Pep Guardiola, dont l'équipe enchaîne une septième victoire consécutive (toutes compétitions confondues). "On a vraiment bien joué, on a raté plein d'occasions. Le match aurait pu être fini après dix ou quinze minutes." Si même l'entraîneur espagnol n'hésite plus à lancer ce genre de fleurs...



"C'est mieux d'être en tête du classement, mais on perdra des points et j'espère que les concurrents aussi, tempère toutefois l'ancien technicien du Bayern et du Barça. Le chemin est encore long." Les Citizens comptent un point d'avance sur Liverpool et deux unités sur Chelsea. Une pensée pour les fans de Wolverhampton qui, une semaine après la réception des Reds, se déplacera la semaine prochaine à l'Etihad Stadium.