Deux équipes en quête de rachat. Défait 1-0 sur le pré de Tottenham à l'occasion de la première journée, Manchester City recevait les promus de Norwich, balayés 0-3 par Liverpool la semaine dernière. Et les Citizens ont eu l'occasion de se relancer. Un véritable festival offensif, qui évoquait les plus belles heures de conquête de titre de la saison dernière par l'équipe des Eastlands. C'est Gabriel Jesus qui a lancé les hostilités dès la 7e minute, avec une frappe qui allait rebondir sur Hanley puis sur l'épaule de Krul qui marquait contre son camp. Ferran Torres croyait breaker à la 15e minute, suite à un service de Jesus, cette fois passeur. Mais son but était annulé pour hors-jeu après passage sur le banc du VAR. À la 22e minute,2-0, le score au repos, mais le chemin de croix du promu était loin d'être terminé. Aymeric Laporte claquait ainsi la troisième réalisation de son équipe peu après l'heure de jeu. Gabriel Jesus, encore lui, offrait un centre rasant pour Raheem Sterling, qui poussait la balle dans la cage du droit. 4-0, puis 5-0 avec une nouvelle réalisation signée Mahrez d'une jolie frappe à mi-hauteur, avec l'aide du montant gauche. L'addition était lourde pour un promu d'une innocuité confondante face à l'ogre citizien.