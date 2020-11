Manchester City a fait parler la poudre. Après trois semaines sans parvenir à inscrire plus d'un but par match, toutes compétitions confondues, les Skyblues se sont brusquement réveillés ce samedi au moment de recevoir l'un de ses victimes favorites, Burnley. Grâce notamment au festival de Riyad Mahrez, mais également à la belle performance de Kevin De Bruyne, les hommes de Pep Guardiola en ont passé cinq à leurs adversaires. Et le score aurait pu être bien plus large.



En feu tout au long de la partie, Mahrez n'a pas tardé à ouvrir le score pour les locaux (1-0, 6e), avant de doubler la mise un gros quart d'heure plus tard (2-0, 22e). En deuxième période, le Fennec s'est même offert son premier "hat-trick" sous les couleurs mancuniennes (69e), un exploit qu'il n'avait plus réalisé depuis décembre 2015 face à Swansea, alors qu'il jouait du côté de Leicester. Il devient par ailleurs le premier joueur africain à réussir cela avec City depuis Yaya Touré en 2014. Grâce à sa performance exceptionnelle du jour, Riyad Mahrez est impliqué sur 101 buts en Premier League (60 buts et 41 passes décisives).







Mais l'international algérien n'a donc pas été le seul à régaler chez les Cityzens. Benjamin Mendy a lui aussi participé à la fête en inscrivant son tout premier but sous le maillot de City, à la reprise d'un centre parfait de De Bruyne pour un plat du pied croisé parfait (41e). Cela faisait plus de trois ans que le latéral tricolore n'avait plus marqué. Ferran Torres complète quant à lui le tableau des buteurs mancuniens (67e). Et Manchester City aurait même pu l'emporter 7-0, si le csc du portier de Burnley, Peacock-Farre, n'avait pas été refusé pour une raison encore inconnue de tous (26e). Le portier auteur d'un second but contre-son-camp en seconde période, refusé cette fois logiquement pour un hors-jeu mancunien (77e).

5-0, puissance quatre

Grâce à ce large succès 5-0 (le quatrième de suite face à Burnley en quatre saisons, sur ce même score - du jamais vu en 123 ans), Manchester City se remet la tête à l'endroit et se retrouve huitième du classement, à six points du leader liverpuldien, mais avec un match en moins. De quoi aborder le match de Ligue des champions prévu ce mardi face au FC Porto, avec le plein de confiance. Pour les Clarets en revanche, le spectre de la zone rouge se précise puisqu'ils sont 17e, avec un point d'avance sur Fulham (18e).