Premier League - Lopetegui reprend du service chez les Wolves !

Le Basque de 56 ans avait été démis de ses fonctions au Séville FC au début du mois d'octobre après plus de trois ans à la tête du club andalou, marqués notamment par une victoire en Ligue Europa en 2020. Auparavant, il avait effectué un court passage de 14 matches sur le banc du Real au début de la saison 2018, essayant de prendre la difficile succession de Zinédine Zidane, et dirigé Porto de 2014 à 2016. Entre ces deux postes, il avait été sélectionneur de l'Espagne, alors que son nom circulait déjà à l'époque pour signer à Wolverhampton, alors en deuxième division. Il s'était fait une réputation flatteuse comme sélectionneur dans les équipes espagnoles de moins de 19 ans et Espoirs, remportant le Championnat d'Europe dans les deux catégories en 2012 puis 2013.

"Julen est un coach de top niveau, avec une excellente expérience du plus haut niveau et nous sommes ravis d'avoir trouvé un accord pour le faire venir chez les Wolves", a commenté le président, Jeff Shi, cité dans le communiqué. Le club des Midlands de l'ouest avait limogé son entraîneur portugais Bruno Lage quelques jours avant que Lopetegui ne perde son poste à Séville et il avait fait de l'Espagnol sa cible numéro un, même si celui-ci avait dans un premier temps refusé l'offre en raison de l'état de santé de son père, avaient expliqué les médias espagnols. Lopetegui, qui doit encore régler quelques formalités administratives, ne prendra en charge l'entraînement qu'à partir du 14 novembre, quand le championnat s'interrompra pour le Mondial au Qatar.

Avec seulement 10 points pris en 13 matches -- deux de moins que Southampton, le premier non-relégable --, et surtout seulement six buts inscrits seulement, Wolverhampton occupe la 19e place du classement. Il lui reste trois matches à domicile avant la "trêve" mondiale, contre Brighton et le leader Arsenal en championnat et contre Leeds pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, mercredi prochain.