Liverpool a démarré en trombe



13 - Trent Alexander-Arnold's assist for Roberto Firmino's goal was his 13th in this season's Premier League, breaking his own record for most assists by a defender in a single season in the competition (previously 12 in 2018-19). Delivery. pic.twitter.com/v84oD9gL1h

— OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2020

Pulisic a voulu gâcher la fête

Pour sa dernière sortie à domicile de la saison, Liverpool a accueilli le trophée du champion d’Angleterre. Pour ce couronnement, il fallait juste s’assurer que le résultat sur le terrain, juste avant les festivités, soit positif.Ce ne fut cependant pas sans mal. Même s’ils avaient trois buts de retard au tableau d’affichage, les Londoniens ont vendu chèrement leur peau.Avant le temps additionnel de la première période,Naby Keita avait donné le ton de la partie en trouvant la faille sur une puissante frappe de 20 mètres (23e). Il fut ensuite imité par Trent Alexander-Arnold, buteur sur un magnifique coup franc (38e). Enfin, Gigi Wijnaldum a corsé l’addition sur une reprise de près suite à une remise de Mohamed Salah (43e).Chelsea était alors au plus mal, mais Chelsea a su se relancer au meilleur moment grâce à son homme providentiel, Olivier Giroud. Juste avant la pause, le Français a réduit la marque en exploitant un ballon mal repoussé par Alisson suite à une tentative de Willian. Une réalisation qui a tout changé.Au retour des vestiaires, les Londoniens sont revenus avec bien plus d’envie et de mordant. En partant à l’abordage, ils se sont certes exposés et ont concédé un quatrième but de la part de Roberto Firmino (55e). Mais, cela ne les a perturbés etD’abord, et en conclusion d’une belle action individuelle, il a servi Tammy Abraham pour le but de 2-4 (61e). Puis, il a marqué lui-même grâce à un magnifique enchainement dans la surface (73e).En verve, l’Américain aurait donc pu gâcher la fête des Merseysiders. Mais, ces derniers ont su ensuite se réveiller et finir la partie aussi fort qu’ils ne l’ont commencée. L’incorporation de nombreux remplaçants a apporté de la fraicheur. Et à la 84e, Alex Oxlade-Chamberlain a plié les débats en mettant à profit une contre-attaque rapide des siens.Avec ce succès à l’arrache, Liverpool termine la saison en étant invaincu à domicile.Pour Chelsea, il s’agit d’une contre-performance, mais elle ne lui est pas fatale. S’ils font au moins match nul dimanche face à WBA, les Blues seront certains de finir dans le Top 4 et disputer la prochaine Ligue des Champions.