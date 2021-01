Au cœur de cette année si spéciale où bon nombre de cadors se prennent les pieds dans le tapis, Liverpool ne fait pas exception à la règle. Ces Reds si puissants et équilibrés ont laissé place à une équipe crispée et sans idée depuis quelques semaines. Une équipe stérile, surtout. Après avoir buté face à Manchester United dans le derby d'Angleterre, c'est Burnley, adversité beaucoup plus modeste, qui a créé la sensation dans l'entre d'Anfield ce jeudi.

Burnley fait le hold-up parfait



Même avec un onze largement remanié, Liverpool aurait pourtant pu et dû ouvrir le score dans ce match. Origi, titularisé pour l'occasion, n'a pas été heureux en manquant plusieurs opportunités nettes, par manque de promptitude (32e) ou de chance lorsqu'il a trouvé la barre (43e). Sans un très grand Nick Pope, les visiteurs seraient rentrés au vestiaire avec un retard notable.



Le gardien de Burnley a d'ailleurs poursuivi son show après le repos en sortant à effectuant à nouveau deux parades de classe, face à Alexander-Arnold (51e) puis Salah (60e). La tension est montée d'un cran, et le scénario, vieux comme le foot, d'un hold-up parfait a finalement eu lieu après que Burnley ait laissé passer l'orage. Ashley Barnes, déséquilibré par Alisson, a obtenu un penalty qu'il s'est chargé de transformer au bout de la nuit (0-1, 83e). Un très gros coup pour les Clarets, seizièmes ce soir. Et une bonne migraine pour Jürgen Klopp, dont l'équipe reste à distance du podium...