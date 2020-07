Premier League : Liverpool se défait de Brighton

Le but du break pour Salah

Liverpool, déja champion d'Angleterre, a opéré à quelques changements pour cette rencontre contre Brighton, mais l'essentiel a été obtenu pour les hommes dirigés par Jurgen Klopp avec un succès contre un opposant loin d'avoir été ridicule. Le technicien allemand avait pris la décision d'aligner Neco Williams au poste d'arrière gauche, derrière un milieu composé de Keita, Wijnaldum et le capitaine Henderson. Oxlade-Chamberlain accompagnait lui Firminho et Salah sur le front de l'attaque.. Alisson a toutefois eu du travail à effectuer sur des tirs Trossard (28ème) et Stephens (37ème). Juste avant la mi-temps, Brighton a réduit le score par Trossard, d'une belle demi-volée.Lors du second acte, Sadio Mané et Fabinho sont rentrés en jeu, à la place de Oxlade-Chamberlain et Keita. Le but du break, à la grande joie de Jurgen Klopp, a été l’œuvre de Mohamed Salah, auteur de ses 18 et 19èmes buts de la saison. Consécutivement à un corner tiré par Robertson, l’Égyptien a offert une course vers le premier poteau avant de reprendre le ballon de la tête pour tromper Ryan. Avec ce score de 3-1, Liverpool pouvait voir venir pour le dernier quart d'heure. Physiquement dans le dur Brighton n'est pas parvenu à inquiéter les partenaires de Salah, hormis sur une frappe de Connolly.