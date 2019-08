Liverpool n'a fait qu'une bouchée d'Arsenal samedi (3-1), grâce à un but de Matip (41e) et un doublé de Mohamed Salah (49e, 59e), dont le premier but de l'Egyptien sur penalty. Lucas Torreira n'a réduit l'écart qu'en toute fin de match (85e). Les Reds confirment donc leur carton plein en Premier League, avec trois victoires en autant de journées. Alexandre Lacazette n'est entré qu'en fin de match pour les Gunners, où Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe étaient associés en attaque.