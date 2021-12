Premier League : Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford reportés à cause du Covid-19

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures

Full statement: https://t.co/icqowbeWY8



— Premier League (@premierleague) December 23, 2021

"À la suite des demandes de report de Leeds United et de Watford en raison du Covid-19, le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni ce matin et a malheureusement accepté d'annuler les matchs du lendemain de Noël des deux clubs concernés. La Ligue est consciente que la décision de reporter ces deux matchs va décevoir les supporters et comprend leurs frustrations à un moment particulier de l'année où les supporters ont hâte d'assister et de regarder les matchs de football. La Ligue vise à apporter le plus de clarté possible, mais malheureusement, des reports doivent parfois être effectués à court terme, la sécurité étant la priorité", explique notamment l'instance dans son communiqué officiel.



La Premier League a refusé le report de Burnley-Everton

Le Boxing Day aurait dû s’ouvrir par la rencontre opposant Liverpool à Leeds, prévue dimanche 26 décembre à 13 heures sur la pelouse d'Anfield dans le cadre de la 19ème journée du Championnat d'Angleterre. Mais il sera nécessaire de patienter avant de voir les équipes entraînées par Jürgen Klopp et Marcelo Bielsa s'affronter.L'Everton de Rafael Benitez, lui, est également touché par le Covid-19.a commenté le technicien en conférence de presse, dans des propos relatés par L'Equipe.