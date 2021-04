Premier League : Liverpool gagne enfin à Anfield, Chelsea se reprend

Liverpool - Aston Villa : 2-1

Crystal Palace - Chelsea : 1-4

Enfin ! Après six défaites de rang à Anfield en Premier League, chiffre absolument dingue mais qui dit beaucoup de choses de l'impact du huis clos pour certaines équipes qui font corps avec leurs supporters (et ce à tout niveau), les Reds ont retrouvé le chemin de la victoire dans leur antre. Et pourtant, ils étaient encore menés 1-0 après l'ouverture du score d'Ollie Watkins en fin de première période (43eme).Mais Mohamed Salah a égalisé peu avant l'heure de jeu (1-1, 57eme), mettant ainsi fin à une autre série hallucinante, cette fois à titre personnel : plus de douze heures sans but pour l'Egyptien à Anfield. Liverpool marquait alors après 127 tirs non convertis sur sa pelouse en championnat (hors penaltys), et comme au bon vieux temps, c'est Trent Alexander-Arnold qui est allé arracher la victoire dans le temps additionnel (90eme+1).C'était beaucoup, mais alors beaucoup plus tranquille pour les Blues... Les joueurs de Thomas Tuchel menaient 2-0 dès la dixième minute, après les buts d'un Kai Havertz décidément en pleine renaissance (8eme) puis de Christian Pulisic (10eme). Et même 3-0 à la demi-heure de jeu grâce à Kurt Zouma, auteur de son cinquième but de la saison, soit le meilleur total de Premier League pour un défenseur.Christian Benteke a réduit l'écart en seconde période (1-3, 63eme), mais Pulisic a conclu l'affaire avec un doublé (1-4, 78eme). Tuchel n'a toujours pas perdu à l'extérieur - quatre victoires, deux défaites -, et surtout, hormis l'incroyable accident de la semaine dernière face à West Bromwich (2-5), Chelsea continue de surfer sur sa formidable dynamique depuis l'arrivée du coach allemand. En ballotage très favorable pour atteindre le dernier carré en Ligue des Champions, les Londoniens sont quatrièmes du championnat avec deux points d'avance sur Liverpool.