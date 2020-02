Premier League : Liverpool gagne encore grâce à Mané

Sadio Mané en sauveur

C'est un Liverpool décevant qui a eu énormément de mal à se montrer inspiré en première période à Norwich. Malgré leur domination, les coéquipiers d'un Roberto Firmino remuant se sont mêmes exposés à une grosse opportunité des locaux à la 35e minute. Suite à un long ballon, Duda se retrouvait face à face avec Alisson. Il tentait d'alerter Pukki à sa droite,Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir le leader de la Premier League se montrer dangereux avec deux grosses opportunités en en poignée de secondes. Suite à une remise signée Mohamed Salah, Naby Keita sollicitait Tim Krul d'une frappe puissante et ce dernier ne prenait pas de risque en boxant le cuir. Une minute plus tard,Norwich sentait le vent du boulet et les Canaries se regroupaient devant leurs cages pour les 20 dernières minutes de la partie afin de profiter des opportunités de contre, comme à la 72e minute, quand, au bout d'une attaque rapide, Tettey surprenait Alisson avec une frappe soudaine qui allait heurter le montant du portier brésilien. Pour les Reds, la lumière allait finalement venir de Sadio Mané, arrivé sur le terrain à l'heure de jeu, et qui trompait Krul d'une frappe du gauche à dix minutes du terme pour son centième but en Angleterre.