Premier League: Liverpool gagne encore (à l'arraché)

Huitième match et huitième victoire pour Liverpool en Premier League. Samedi, sur leur pelouse d’Anfield, les Reds ont préservé leur invincibilité en venant difficilement à bout de Leicester City (2-1), grâce à un but de Sadio Mané (40e) et un penalty de James Milner (90e+3), alors que James Maddison avait égalisé pour les Foxes (80e).

Au classement, les joueurs de Jürgen Klopp prennent provisoirement huit longueurs d’avance sur Manchester City, qui recevra Wolverhampton dimanche. Dans les autres rencontres, Burnley a enfoncé une équipe d’Everton aux portes de la zone rouge (1-0), Aston Villa a corrigé Norwich sur sa pelouse (1-5) et Watford a partagé les points avec Sheffield United (0-0).