Premier League : Liverpool fait du sur place face à Crystal Palace

Liverpool se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de Crystal Palace pour le compte de la 25ème journée de Premier League. Les Reds n'ont pas réussi à s'imposer et marquer malgré une légère domination.

Liverpool muet

Après l'opération portes ouvertes de mardi soir contre le Real Madrid (2-5), les Reds avaient à cœur de retrouver le chemin de la victoire. Ils ont pris le match par le bon bout et avec la bonne énergie, sans pour autant se montrer suffisamment dangereux. Une chose a bel et bien été réglée entre la Ligue des Champions et la Premier League : la solidité défensive. Les Reds, privés d'Ibrahima Konaté et Joe Gomez, ont réussi à tenir la baraque. Ils n'ont concédé aucun tir cadré durant l'intégralité de la rencontre. Eux, se sont procurés quelques situations et ont frappé aux buts à 12 reprises, sans tromper la vigilance de Vicente Guaita, le portier espagnol des Eagles. Diogo Jota était titulaire pour la première fois depuis le 16 octobre dernier.

Liverpool se place à la septième place de la Premier League et détient six points de retard sur Tottenham, quatrième. Crystal Palace est 12ème et continue sa belle saison.