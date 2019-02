Premier League: Liverpool et City lâchent Tottenham, MU s'impose

Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Watford (5-0) mercredi lors de la 28e journée de Premier League, ce qui permet aux Reds de garder trois points d'avance sur Manchester City, difficile vainqueur de West Ham (1-0) grâce à un penalty d'Aguero à l'heure de jeu. Pour Liverpool, Sadio Mane (9e, 20e) et Virgil van Dijk (80e, 83e) ont chacun inscrit un doublé et Divock Origi a également marqué (66e). Tottenham, battu 2-0 à Chelsea sur des réalisations de Pedro (57e) et Kieran Trippier, auteur d'un but gag contre son camp (85e), laisse neuf points d'avance à Liverpool et six à Manchester City. Manchester United, qui a gagné à Crystal Palace (1-3) avec un doublé de Romelu Lukaku (33e, 52e) et un but d'Ashley Young (83e), reste cinquième à un point d'Arsenal et revient à cinq unités de Tottenham.