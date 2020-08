Un maillot qui respecte les traditions du club



Liverpool's new Nike kit ✅ pic.twitter.com/cXlAo0lzX6

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) August 1, 2020

Au bout d’une longue collaboration avec la firme américaine New Balance, Liverpool s’est engagé avec un autre équipementier important provenant du pays de l’oncle Sam, à savoir Nike. Contre un chèque annuel de 33.5M€,Un mariage qui a été parfaitement lancé avec la présentation d’un maillot « home » tout à fait sublime.La tunique mêle simplicité et modernité. Les couleurs choisies, à savoir le rouge, le blanc et le bleu canard – sont un mélange traditionnel « utilisé tout au long de la riche histoire du LFC et sont liées à l'écusson traditionnel du club ».et offrir aux fans un maillot dont ils peuvent être fiers, car il incarne l’identité du club.Avant de partir en vacances,pour mettre en valeur leur nouvel habit. C’est le cas de Virgil Van Dijk, de Curtis Jones et du capitaine Jordan Henderson. Ils ont notamment pris la pose avec devant l’entrée d’Anfield. « Je connais très bien la qualité de la conception et de l’innovation nécessaires à la fabrication d’un tel maillot. Se produire en tant que champion la saison prochaine sous cette tunique sera vraiment spécial », a déclaré l’arrière batave déjà totalement conquis.