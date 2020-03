Premier League : Liverpool, Chelsea, Arsenal... Le bilan de la saison

Alors que la Premier League envisageait de continuer malgré la pandémie de coronavirus qui touche le monde, la donne a rapidement changé. En effet, avec Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, et Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea, positifs, le championnat anglais s'est mis en pause le 13 mars dernier, et cela jusqu'au 3 avril minimum. Pour l'heure, alors que la 29eme journée a presque été jouée dans son intégralité, Liverpool était plus que jamais proche du titre. Avec 25 points d'avance, mais un match en plus, sur Manchester City, les Reds ont vu leur rêve de sacre s'éloigner (momentanément). Eux qui courent après leur 19eme titre en Angleterre depuis 1990.

Leicester surprend, Arsenal et Tottenham déçoivent

Champion les deux dernières saisons, les joueurs de Pep Guardiola sont en effet la seule équipe à pouvoir les rattraper, mais la marge de manœuvre est plus qu'infime. En revanche, derrière, la lutte pour la Ligue des Champions battait son plein. Après un très bon début de saison, Leicester City est un peu rentré dans le rang mais conservait une belle 3eme place sur le podium de la Premier League. A cinq longueurs, on retrouve le Chelsea de Frank Lampard, intéressant mais sur courant alternatif pour la première de l'ancien idole de Stamford Bridge.



Malgré des trous d'air durant la saison, Manchester United suivait ensuite (5eme). Si le top 4 semblait trop loin pour eux, Arsenal (9eme) et Tottenham (8eme) rêvaient sans doute d'une belle fin de saison pour décrocher l'Europe. Avec un changement d'entraîneur chacun, des blessures et des résultats insuffisants, les deux formations londoniennes ont beaucoup déçu pour le moment, à l'inverse de Sheffield United (7eme), surprenant promu, qui bataillait avec Wolverhampton.

Pas de relégation cette saison ?

Enfin, en bas de tableau, on retrouve actuellement Bournemouth, Aston Villa et Norwich dans la zone rouge. Cependant, face à une situation inédite, la Premier League pourrait bien décider de faire une saison blanche au niveau de la relégation et de se jouer à 22 clubs l'an prochain. Ainsi, Leeds et West Bromwich Albion, les deux premiers de la Premiership, seraient promus et non pénalisés par ce cas inédit dans le football moderne.