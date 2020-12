Premier League : Liverpool cale à Newcastle

Liverpool va achever l’année civile en tant que leader du championnat anglais, mais c’est bien le seul motif de satisfaction que les Reds pourront retirer de leur ultime sortie en 2020. Sur le terrain de Newcastle, et comme ce fut déjà le cas contre West Bromwich Albion, ils ont dû se contenter d’un partage des points (0-0).

Salah n’est pas en réussite

Il fallait remonter au 2 juillet dernier et au match contre Manchester City pour retrouver la trace d’une rencontre des Reds sans réalisation réussie. Leur piètre rendement offensif surprend donc, surtout que leur adversaire du jour n’est pas réputé pour son bloc défensif. En même temps, cette pâle sortie est dans la lignée de la précédente face aux Baggies (1-1). Contre une équipe ayant pris le parti de miser sur la prudence, les champions d’Angleterre ont eu toutes les peines du monde à faire la différence. Et ils n’y sont pas parvenus.



Mohamed Salah est celui qui a été le plus proche de débloquer la situation. Mais, l’attaquant égyptien a raté les deux grosses occasions qu’il a eues dans ce match (34e et 66e). Il ne traverse pas une bonne période actuellement, et on peut se demander si ce n’est pas à cause de sa volonté prétendue de changer d’air. Le Pharaon a manqué le coche, mais il n’a pas été le seul. Roberto Firmino a aussi eu une balle de but à la 47e, mais sa reprise de la tête a été repoussée par Karl Darlow. Bis repetita à la 89e sur un corner, avec une claquette magnifique sur la ligne du gardien des Magpies.

Thiago Alcantara, l'éclaircie dans la nuit

Liverpool n’a pas réussi à faire sauter le verrou devant, et derrière il a été aussi proche de céder. A la 79e, il a fallu un arrêt d’Alisson devant Clark pour préserver le score de parité. Sur son banc, Jurgen Klopp n’a pas probablement pas dû aimer la prestation globale. Pour le coach allemand, la seule raison de se réjouir au coup de sifflet final c’était l’entrée rassurante de Thiago Alcantara. Après deux mois d’absence, l’Espagnol a effectué un bon retour. A la 77e, il a même tenté une reprise de volée, qui fut contrée par le dos d’un défenseur.



Malgré le nul, Liverpool reste en tête de la Premier League. Mais, il pourrait se retrouver ex-aequo avec son grand rival de Manchester United vendredi en cas de succès des Red Devils face à Aston Villa. De quoi pimenter la prochaine confrontation entre les deux rivaux, programmée le 17 janvier à Anfield.