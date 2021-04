Bis repetita pour les Reds. Après un triste match nul sur la pelouse de Leeds dans les derniers instants, Liverpool a concédé le nul contre Newcastle United sur la dernière action de la rencontre. Sans briller, les Reds manque l'occasion d'obtenir une quatrième place qualificative en Ligue des Champions.

Liverpool a trop gâché

Liverpool avait bien débuté. Après avoir mis la pression d'entrée sur les Magpies, les hommes de Klopp ont rapidement pris les devants grâce à Salah. Après un centre de Mané dévié par la défense de Newcastle, l'Egyptien contrôle en pivot avant de lâcher une lourde frappe dans la cage de Dubravka (1-0, 3e).



Dominateurs durant toute la première mi-temps, Liverpool a eu de nombreuses occasions pour se mettre à l'abri mais a tout de l'attaque des Reds a gâché beaucoup trop d'occasions (12 tirs). La volée de Jota a manqué le cadre (29e), Salah a loupé son face-à-face devant Dubravka (36e) à l'image de Mané (40e).

Newcastle fait le hold-up

Maladroits devant le but, les Reds ont manqué de se faire surprendre en contre-attaque. Alisson a été contraint de se déployer car sa défense n'a pas toujours été bien alignée (20e, 55e). Sur une dernière offensive, Wilson pensait créer l'exploit en trompant le gardien brésilien, mais finalement, son but a été refusé par le VAR pour une main (90e).



Mais même malgré ce but refusé, on sentait venir l'égalisation. Sur un dernier centre dans la surface, le ballon est mal renvoyé et revient sur Willock qui trompe Allison à bout portant. (1-1, 90e+5).



A cinq journées de la fin du Championnat anglais, Liverpool réalise le mauvais résultat de la journée mais peut encore croire à une qualification en Ligue des Champions. Cela passera par un résultat lors du choc de la prochaine journée, sur la pelouse d'un Manchester United (2e) encore en course pour le titre.