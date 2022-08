Si certains pouvaient regretter le départ de Sadio Mané, Darwin Nunez va forcément les faire changer d’avis. Après un but et l’obtention d’un penalty le week-end dernier lors du Community Shield face à Manchester City (3-1), le nouvel avant-centre de Liverpool a encore frappé.



Samedi après-midi, sur la pelouse de Fulham, l’international uruguayen a relancé les siens quelques petites minutes son entrée en jeu à la place de Firmino (51e).



D’une talonnade version « Madjer », Nunez a égalisé sur un service de Salah (1-1, 64e). Liverpool répondait à l’ouverture du score signée de la tête Mitrovic (32e) dans cette première journée du Championnat d’Angleterre.

Henderson touche du bois

Le Serbe, meilleur buteur de la Championship la saison dernière avec 43 réalisations, remettait ça au plus fort de la domination des Reds. Mitrovic s’écroulait sur un petit contact avec Van Dijk et s’offrait un doublé sur le penalty qui en découlait (2-1, 72e). Mais Liverpool et Nunez avaient du répondant.



Certes involontairement, l’ancien attaquant de Benfica servait un caviar pour Salah. L’Egyptien battait de près Rodak et évitait à Liverpool un premier couac cette saison (2-2, 81e) face au promu londonien.



La formation de Jürgen Klopp a même failli l’emporter quand la reprise du capitaine Henderson a été renvoyée par la barre transversale (90e+4). Ce nul ne plongera pas les deux équipes dans la dépression.