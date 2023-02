Vainqueur du FC Barcelone en 16es de finale de Ligue Europa, Manchester United a confirmé son retour au premier plan. Pourtant le début de saison (deux défaites d’entrées en Premier League) ne laissait guère penser à une saison aussi aboutie des mancuniens. Lors d’une interview accordée au Telegraph, Lisandro Martinez a dévoilé les secrets du redressement des Red Devils cette saison.

"Les gars, ce n’est pas possible"

« C’était un début difficile, c’est sûr. La façon dont nous avons perdu, l’attitude était vraiment mauvaise. Nous avons parlé dans le vestiaire, nous avons dit tout ce que nous devions dire. Nous avons regardé… comment dire ? … l’écusson et nous avons dit : "Les gars, ce n’est pas possible. Nous devons changer cela". Directement, nous avons commencé à tout changer - l’énergie, dans l’entraînement, les duels. Et puis nous avons montré un autre esprit, une autre énergie, un autre niveau de travail d’équipe » affirme le défenseur argentin.