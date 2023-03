Une humiliation. Ce week-end, Manchester United a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse de Liverpool (7-0). Face à cette claque, Erik Ten Hag a tancé son groupe. En effet, selon les informations du Mirror, l’entraîneur néerlandais aurait décidé de frapper très fort. Il aurait d’abord forcé ses joueurs à regarder en image les joueurs de Liverpool célébrant cette victoire probante.

De plus, le technicien âgé de 53 ans a également menacé ses hommes de les rétrograder en U21 s’ils ne parvenaient pas à rebondir dès ce jeudi contre le Betis en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. « Ten Hag était manifestement furieux et leur a dit qu'ils avaient de la chance de monter dans le bus de l'équipe pour Old Trafford et de ne pas être obligés de revenir avec les fans. Il les a tous avertis que si quelque chose comme ça se reproduisait, il n'y aurait plus aucune chance pour eux et ils seraient placés dans les moins de 21 ans » indique une source interne au club. Reste à savoir si les Red Devils ne seront pas marqués par ce cuisant revers.