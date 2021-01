Un communiqué publié lundi par l'Association des joueurs de football uruguayens - diffusé par Diego Godin et Luis Suarez - a appelé à l'annulation de la punition de Cavani après que l'attaquant de Manchester United ait été frappé d'une suspension de trois matchs et d'une amende de 100000 £ pour avoir répondu à un ami sur Instagram, écrivant en espagnol "gracias, negrito". Un terme interprété comme étant raciste au Royaume-Uni. L'Académie uruguayenne des lettres a dénoncé vendredi cette décision, qualifiant la sanction d'un exemple du manque de «connaissances culturelles et linguistiques» du football anglais.

Godin et Suarez montent au créneau

La déclaration, partagée par Godin et Suarez, contient des mots très forts. À l'image de leurs productions sur le terrain, les Uruguayens n'y sont pas allés de main morte au moment de défendre l'un des leurs. "Nous devons condamner le comportement arbitraire de l'Association anglaise de football. Loin de condamner le racisme, l'Association anglaise de football a elle-même commis un acte discriminatoire contre la culture et le mode de vie du peuple uruguayen. Edinson Cavani n'a jamais commis de comportement qui puisse être interprété comme raciste. Il a simplement utilisé une expression courante en Amérique latine pour s'adresser affectueusement à un être cher ou à un ami proche (...) Nous voudrions défendre publiquement Le caractère impeccable d'Edinson Cavani et bien sûr la culture de notre pays. Nous sommes tous contre toute forme de discrimination, mais malheureusement, par sa sanction, la Fédération anglaise de football a exprimé une ignorance et un dédain absolus pour une vision multiculturelle du monde." En plus d'avoir reçu une suspension et une amende, Cavani, qui a supprimé le message et s'est excusé après avoir été mis au courant de l'interprétation britannique, a également été inscrit à un programme de sensibilisation.