Deuxième coup de massue

Liverpool assommé

La parenthèse européenne n'aura donc pas été suffisante., Liverpool a coulé à domicile ce samedi, concédant sa première défaite face à Everton depuis plus de dix ans (17 octobre 2010). Quatre défaites consécutives en Premier League pour les hommes de Jürgen Klopp qui restent scotchés au sixième rang, désormais rejoints par les Toffees.La dernière remontait au 27 septembre 1999. Une autre époque. Vingt-deux ans plus tard, les Toffees ont donc profité de la très mauvaise passe des Reds pour s'offrir le derby de la Mersey. Les hommes de Carlo Ancelotti ont rapidement ouvert la marque surLaissant le ballon à leurs adversaires, les visiteurs ont cependant résisté, profitant également du retour dans sa cage d'un. Côté Liverpool, les tentatives ont été légion avec pas moins de quinze tirs (dont six cadrés) sur l'ensemble du match. Avec une possession de balle moyenne de 71%, les Reds n'ont toutefois jamais pu ni su trouver la faille.Et presque logiquement, ils ont été surpris une seconde fois en fin de rencontre. Auteur d'un tacle dans sa surface sur Dominic Calvert-Lewin (81e), Trent Alexander-Arnold a concédé un penalty validé par la VAR et par l'arbitre au bout de deux longues minutes.Assommés une fois encore, les partenaires de Mohamed Salah n'ont pas trouvé le moyen de revenir où même de réduire l'écart., premier européen. Everton réussi quant à lui une fantastique opération en revenant à hauteur de sa victime du jour. La fin de saison de Liverpool s'annonce très, très longue.