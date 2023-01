Frank Lampard pourrait bien être éjecté de son poste d'entraîneur d'Everton. Le coach des Toffees est en grand danger suite aux mauvais résultats de son équipe en Premier League (18e après 19 journées) et l'élimination en FA Cup vendredi soir face à Manchester United (3-1). Dans le dur, l'ancien joueur de Chelsea pourrait bien voir ses dirigeants prendre une décision forte en décidant de le licencier. Toujours entraîneur d'Everton, Lampard a cependant été interrogé sur son avenir après la défaite face aux Red Devils.

Lampard ne veut pas évoquer son futur

"Je ne veux pas parler de mon avenir, ce n'est pas de mon ressort. Je dois plutôt me concentrer sur ce que j'ai vu ce soir (vendredi). Nous avons été très bons et avons eu les meilleures occasions selon moi, notamment avec un but refusé. Marcus Rashford est sûrement le facteur qui a fait la différence entre les deux équipes. Quand les joueurs jouent avec l'état d'esprit d'un joueur d'Everton, les supporters savent le reconnaître. La priorité est maintenant d'aborder le match contre Southampton en Championnat", a indiqué le coach d'Everton, qui est donc toujours autant sous la menace. Frank Lampard devra désormais trouver des solutions pour faire gagner son équipe le 14 janvier prochain en championnat face à Southampton pour tenter de sortir de la zone de relégation.