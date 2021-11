Premier League : Les dates de la saison 2022-2023 dévoilées

Une reprise de Premier League prévue une semaine après la finale de la Coupe du monde

La Ligue reprendra pour le Boxing Day, suite à la finale de la Coupe du monde de football, qui aura lieu le dimanche 18 décembre 2022", précise la Premier League. C'est le 26 décembre que le championnat d'Angleterre reprendra ses droits. La 38ème et ultime journée, elle, se déroulera le 28 mai 2023, avec les 10 matchs programmés à la même heure, comme de coutume. Habitués au Boxing Day, disputé durant la période de Noël, les joueurs de Premier League devront, comme les autres, s'acclimater à des conditions différentes rapidement afin de performer au mieux avec les sélections nationales. La saison pourrait compter, pour les éléments les plus sollicités, jusqu'à plus de 60 matchs, avec notamment le Final 4 de la prochaine Ligue des nations, prévu du 14 au 18 juin 2023.

La saison 2022-2023 sera très dense, pour ne pas dire infernale. Ce jeudi, la Premier League a confirmé les dates du prochain exercice par le biais d'un communiqué officiel.. Par la suite, s'en suivra la période de convocations pour la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les joueurs qualifiés pour la compétition prendront la direction du Qatar dès le 14 novembre et auront donc une préparation très réduite.Après la finale de la Coupe du monde, la reprise sera rapide pour la Premier League. "En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avait pesté contre ce calendrier, qui ne sera bien sûr pas un avantage pour les sélections. "C'est comme ça, c'est loin d'être idéal. Sachant qu'on aura l'obligation d'être sur site 4-5 jours avant le premier match, c'est très réduit et quasi impossible de faire un match amical avec des joueurs qui auront disputé une rencontre de championnat le week-end juste avant. Pas la peine de se poser la question de la préparation, il n'y en aura pas. Je le regrette. Avoir un minimum de deux semaines de préparation aurait été le strict minimum", avait-il expliqué, début novembre. Face à cette accumulation de matchs, le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, y était aussi allé de son opinion :