Premier League : Les cinq matchs qui ont marqué l'histoire du Boxing Day

Décembre 2007 : Chelsea - Aston Villa (4-4)

Décembre 2008 : Manchester City - Hull City (5-1)



Décembre 2012 : Manchester United - Newcastle (4-3)

Décembre 2012 : Arsenal - Newcastle (7-3)



Décembre 1963 : Un Boxing Day historique

Alors que José Mourinho a été limogé en septembre et remplacé par Avram Grant, Chelsea a vécu un Boxing Day riche en émotions en 2007. A Stamford Bridge, les Blues sont surpris par Aston Villa. Après un doublé de Shaun Maloney (14eme et 44eme) et la sortie sur blessure de Frank Lampard, tout va bien pour les visiteurs jusqu'au temps additionnel, où Andriy Shevchenko réduit l'écart sur penalty (45eme +5), alors que Zat Knight est expulsé. Au retour des vestiaires, l'Ukrainien égalise (50eme) avant qu'Alex ne donne l'avantage aux siens (66eme). Derrière, Michael Ballack d'un coup-franc (88eme) répond à une reprise de volée signée Martin Laursen (72eme). Finalement, après les expulsions de Ricardo Carvalho et Ashley Cole, c'est Gareth Barry qui a eu le dernier mot sur penalty (90eme).Si Manchester City n'est pas encore l'ogre de Premier League qu'il est actuellement, le club a fait souffrir Hull City après Noël. En 45 minutes, les Citizens sont intenables et mènent de quatre buts à la pause, grâce à des doublés de Felipe Caicedo et Robinho. Très en colère, Phil Brown, l'entraîneur des visiteurs, convoque alors ses joueurs sur le terrain avant de rentrer aux vestiaires. « Nous devions des excuses à nos supporters. Je pensais que ça maintiendrait les garçons en vie, car ils avaient vraiment l’air mort », confia-t-il par la suite au Telegraph. Son coup de gueule resta comme une des images fortes de 2008.Dernier Boxing Day intense pour Sir Alex Ferguson. A Old Trafford, contre les Magpies, les Mancuniens sont passés par toutes les émotions. Si James Perch (4eme) ouvre le score pour les visiteurs, Jonny Evans égalise (25eme)... avant de marquer contre son camp (28eme) en première période. En seconde période, Papiss Cissé (68eme) répond à Patrice Evra (58eme) pour laisser Newcastle en tête, mais Robin van Persie (71eme) remet les deux équipes à égalité peu après. Il faut ensuite attendre la fin du match pour voir Javier Hernandez (90eme) donner la victoire au Red Devils, tandis que City, leur adversaire pour le titre, s'incline dans le même temps et ne refera ensuite jamais son retard.Quelques jours plus tard, match à nouveau complètement fou pour Newcastle, opposé cette fois à Arsenal. Alors que Walcott (20eme), Alex Oxlade-Chamberlain (51eme), Lukas Podolsik (64eme), Demba Ba (44eme et 69eme), Sylvain Marveaux (59eme) se sont répondus, la fin de match va faire rentrer ce match dans l'histoire. En effet, en quelques minutes, Walcott (73eme et 90eme +2) et Olivier Giroud (84eme et 86eme) s'offrent des doublés pour sceller définitivement la victoires des Gunners dans un des matchs les plus riches en buts dans l'histoire du Boxing Day.Mais, le Boxing Day le plus fou restera celui de 1963. Sur les dix matchs, 66 buts sont marqués, dont au moins un dans chaque rencontre et avec seulement deux équipes muettes cette fois-là. Ainsi, on notera les cartons de Chelsea à Blackpool (1-5), de Burnley contre Manchester United (6-1), de Fulham contre Ipswich (10-1), de Liverpool contre Stoke (6-1), ou encore de Blackburn à West Ham (2-8). Dans le même temps, trois matchs nuls ont été riches en buts, avec Nottingham Forest - Sheffield United (3-3), Wolverhampton - Aston Villa (3-3) et West Bromwich - Tottenham (4-4).