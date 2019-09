Premier League: Les arbitres reconnaissent 4 erreurs de la VAR

Les arbitres de Premier League ont choisi la transparence dans la gestion du VAR. Introduit depuis le début de la saison dans le championnat d'Angleterre, l'arbitrage vidéo a commis 4 erreurs sur les 4 premières journées, selon Mike Riley, patron des arbitres anglais, rapporte Sky Sports ce vendredi.

Ces erreurs désignent le carton rouge reçu par Youri Tielemans, après une faute sur Callum Willson, ainsi qu'un penalty non accordé à City, après une faute sur Jefferson Lerma face à Bournemouth. Le but égalisateur de Fabian Schär pour Newcastle face à Watford, après une main, et un autre penalty non accordé pour West Ham, après une faute de Tom Trybull (Norwich) sont aussi concernés.

"Nous apprenons constamment. En ces occasions, le jugement aurait dû être que la première décision était une erreur claire et évidente", a déclaré Riley devant une assemblée des actionnaires de la Premier League. Mais il s'est aussi réjoui de l'utilisation avec parcimonie de ce nouvel outil et de la compétence des arbitres sur le pré : "227 incidents ont été signalés. Nous n'en avons modifié que six. Ce sont des exemples de l'aide que peut apporter la VAR aux arbitres, mais aussi de la qualité de l'arbitrage sur le terrain".