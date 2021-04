Premier League : Les 23 nommés pour le Hall of Fame

Which 6️⃣ nominees will you pick?

🗳 Voting for the 2021 Nominees is now open: https://t.co/nKh6qq0Ekx

⁣#PLHallOfFame pic.twitter.com/iLS4gBYHl8

— Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Cantona, Vieira, et du beau monde

. Henry, quatre fois meilleur buteur du championnat d'Angleterre qu'il a su conquérir deux fois et qui a marqué 175 buts en Premier League sous le maillot des Gunners, n'a pas caché sa joie. "Être choisi aux côtés d'Alan Shearer pour intégrer le Hall of Fame de la Premier League est plus que spécial. Quand j'étais jeune, j'essayais juste de m'assurer que je pouvais me trouver une paire de chaussures et maintenant on parle du Hall of Fame", a-t-il indiqué dans le communiqué de la Premier League.Pour être éligibles, les joueurs doivent avoir pris leur retraite au 1er août 2020. 23 autres éléments ont été nommés afin de rejoindre les deux légendes, ce lundi soir. On retrouve notamment plusieurs joueurs très performants lors de la dernière décennie.. Désormais, c'est aux fans de voter et d'élire 6 joueurs pour rejoindre Shearer et Henry. La clôture des votes est fixée au dimanche 9 mai.