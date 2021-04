Premier League : Les 14 clubs non concernés s'opposent fermement au projet de la Super Ligue

Une réunion des 20 capitaines de Premier League menée par Henderson ?



The Premier League, alongside The FA, met with clubs today to discuss the immediate implications of the Super League proposal

The 14 clubs at the meeting unanimously and vigorously rejected the plans for the competition



Full statement: https://t.co/jPOmsUclT5 pic.twitter.com/ex52Uwbdhn



— Premier League Communications (@PLComms) April 20, 2021

réunion d'urgence entre les capitaines des 20 clubs la Premier League afin d'évoquer, notamment, le séisme que provoque cette ligue fermée. Son entraîneur, Jürgen Klopp, s'était exprimé, lundi soir au micro de Sky Sports. "Depuis 2019, mon opinion sur le sujet n'a pas changé. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations. C'est difficile, les gens ne sont pas contents et je peux les comprendre, mais je ne peux pas en dire beaucoup car on n'a été engagés dans aucun processus. On ne savait pas. Ni les joueurs, ni moi. On doit attendre de voir comment ça se développe", avait-il affirmé.

Le rejet de la Super Ligue est très prononcé en Angleterre. La présence de six clubs anglais parmi les douze clubs fondateurs (Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal) ne semble pas avoir d'incidence particulière sur l'opinion.. Appelant à une mobilisation contre cette révolution, l'instance a indiqué qu'elle allait lutter face aux frondeurs."La Premier League et la FA ont rencontré les clubs ce mardi pour discuter de l’implication immédiate de la proposition de Super Ligue. Les 14 clubs présents à la réunion ont unanimement et vigoureusement rejeté ce projet de compétition.La Premier League continuera à travailler avec les principales parties prenantes, y compris les groupes de supporters, le gouvernement, l’UEFA, la FA, l’EFL, la PFA et la LMA pour protéger les intérêts du jeu et inviter les clubs impliqués dans la compétition proposée à cesser immédiatement. La Premier League tient à remercier les fans et toutes les parties prenantes pour le soutien dont ils ont fait preuve cette semaine sur cette question d’importance. Cette réaction prouve à quel point notre organisation est ouverte et combien notre communauté compte pour les gens", peut-on lire sur le site officiel de la Premier League.Par ailleurs, selon des informations publiées par le Daily Mail, le capitaine des Reds de Liverpool, Jordan Henderson voudrait s’élever lui aussi face à la Super Ligue. Même si Liverpool figure dans les 12 clubs fondateurs,