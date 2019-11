Premier League: Leicester surclasse Arsenal

Dominé ce samedi sur le terrain de Leicester (2-0, 12e journée de Premier League), Arsenal a laissé passer une belle occasion de recoller sur son hôte du jour et de rester dans la course au Top 4.

Peu inspirés offensivement, les hommes d'Unai Emery n'ont cadré qu'une seule de leur huit tentatives. Bien trop peu, d'autant que les Foxes ont su faire parler la poudre en seconde période, par intermédiaire de Jamie Vardy (1-0, 68e) et James Maddison (2-0, 75e).

Au classement, Leicester passe provisoirement deuxième, et compte désormais 9 points d'avance sur Arsenal qui recule de son côté en 6e position.

