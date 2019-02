Premier League: Leicester gagne sans Puel

La série de 7 matches sans victoire, fatale à Claude Puel, a pris fin mardi pour Leicester qui, en attendant l'entrée en fonctions de Brendan Rodgers - le Nord-Irlandais a été officiellement nommé dans la journée -, a renoué avec le succès. Avec sur le banc l'adjoint de Puel, qui jurait avant la réception de Brighton dans le cadre de la 28e journée de Premier League que les joueurs n'avaient pas 'lâché' le technicien français, les Foxes s'imposent (2-1) grâce notamment à un 2e but signé Jamie Vardy. De quoi relancer quelque peu Leicester au classement en vue de la fin de saison.

Dans les autres matches du soir, on retiendra le succès d'Huddersfield, la lanterne rouge, face à Wolverhampton (1-0) sur un but dans les arrêts de jeu, signé Steve Mounié (90e+1), mais aussi le carton d'Everton en déplacement sur le terrain de Cardiff (0-3) avec notamment un doublé de Gylfi Sigurdsson ; Newcastle, face à un adversaire direct, se donne de l'air par rapport à la zone rouge en dominant Burnley (2-0).

Mercredi, suite et fin de cette journée, Liverpool et Man City continuent leur mano a mano en recevant respectivement Watford et West Ham.