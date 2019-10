Premier League: Leicester en passe neuf à Southampton

La 10e journée de Premier League s’est ouverte sur un véritable carton, ce vendredi soir à Southampton. Hôtes de Leicester pour l’occasion, les Saints ont pris 0-9 devant leur public.

Certes l’expulsion de Bernard dès la 12e minute, dans la foulée de l’ouverture du score signée Chilwell (10e), n’a pas aidé les locaux, mais les Foxes ensuite s’en sont donnés à cœur-joie.

Un triplé de Perez (19e, 39e, 57e), un autre de Vardy (45e, 58e, 90e+4 sur penalty), et deux réalisations de plus au crédit de Tielemans (17e) et Maddison (85e), les champions d’Angleterre 2016 ont littéralement dérouler pour se hisser provisoirement au deuxième rang du championnat, à cinq longueurs du leader Liverpool. Southampton, 18e, est plus que jamais dans le rouge.