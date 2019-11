Premier League: Le Tottenham de Mourinho se relance

Pour la première de José Mourinho sur le banc de touche, Tottenham s’est imposé sur le terrain de West Ham (2-3), samedi midi, dans le cadre de la 13e journée de Premier League. Les Spurs, qui restaient sur 5 matches sans victoire en championnat, remontent en 6e position, avec 8 points de retard sur le top 4.

Son Heung-Min (36e) et Lucas Moura (43e) ont fait trembler les filets en première période, avant un 3e but signé Harry Kane sur un centre de Serge Aurier (49e). Christian Eriksen (79e) et Moussa Sissoko (83e) ont été lancés dans la partie dans le dernier quart d’heure.

Michail Antonio (73e) et Angelo Ogbonna (97e) ont sauvé l’honneur pour les Hammers, qui sont 16e.