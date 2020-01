Premier League : Le titre peut-il échapper à Liverpool ?

Du côté de Liverpool, on attend ça depuis 1989-90. En effet, depuis bientôt 30 ans, tout un club rêve de remettre les mains sur le trophée tant convoité en Angleterre. Bloqué à 18 titres en Premier League, les Reds ont depuis vu Manchester United, un de leurs grands rivaux, glaner un 20eme sacre, ce dernier remontant à 2012-13. Autant dire que l’attente est forte à Liverpool, alors que le titre n’a jamais semblé aussi proche d’être décerné aux joueurs de Jürgen Klopp. En effet, avec une avance pour le moment de 13 points et un match en moins sur leur dauphin Leicester, les Reds roulent à fond sur une autoroute les menant vers un 19eme titre de champion d’Angleterre.



Pour autant, et probablement plus que nulle part ailleurs, la prudence est de mise chez les récents vainqueurs de la Coupe du monde des clubs. Après de nombreuses désillusions ces dernières années, les coéquipiers de Mohamed Salah sont en mission. Il faut dire que le souvenir de la saison dernière hante encore les mémoires du côté d’Anfield. A même époque, Liverpool était également premier et comptait six points de plus que Tottenham et sept sur Manchester City. Malheureusement pour eux, ce sont bien les Citizens qui ont été titrés quelques mois plus tard au terme d’une saison complètement folle et historique en Premier League.

Klopp calme le jeu, Guardiola rend les armes

Avec sans doute la peur de craquer à nouveau, Klopp ne cesse d’ailleurs de rabâcher que l’essentiel est désormais d’être leader en mai prochain. « La seule chose qui change, c’est que le nombre de points d’avance est différent. On n’y pense pas. Nous n’en avons pas parlé une seule fois avant le match parce que ce n’est pas intéressant. Nous savons tous que dans l’histoire du football britannique, jamais une équipe n’a perdu une avance aussi importante. Cela semble négatif à mon oreille. Alors, pourquoi devrions-nous penser à quelque chose comme ça », reconnaissait l’Allemand, après la victoire de son équipe à Leicester (0-4).



Si du côté des Reds, on la joue modeste, la concurrence semble avoir compris le message. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, ce n‘est pas réaliste de penser qu’on peut rattraper Liverpool. On doit s’occuper de Leicester, et de notre chance de pouvoir revenir sur la deuxième place. Déjà, on est troisième, c’est un fait, je connais la qualité de mon équipe, mais malheureusement, c’est la situation actuelle », confiait récemment Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, désormais à au moins 14 points des Reds. Il faut dire qu’avec une seule défaite, en janvier 2019 contre les Citizens, en une saison et demie, Liverpool semble sur un nuage dont personne ne peut l’en déloger. Reste maintenant à finir le travail…