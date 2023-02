Premier League : Le propriétaire de Liverpool répond aux rumeurs de vente

En difficulté cette saison (8e de Premier League), Liverpool joue déjà son avenir à court terme contre le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions. En plus de la situation sportive guère reluisante, les Reds font l’objet de rumeurs d’une vente imminente. Interrogé à ce sujet par le Boston Sports Journal, l’actuel propriétaire du club anglais depuis 2010, l’homme d'affaires américain John Henry a démentie ces rumeurs.

"Je sais qu'il y a eu beaucoup de conversations et de citations sur le LFC (Liverpool Football Club), mais je m'en tiens aux faits : nous avons simplement officialisé un processus en cours. Serons-nous en Angleterre pour toujours ? Non. Est-ce que nous vendons le LFC ? Non. Parlons-nous du LFC avec des investisseurs ? Oui. Est-ce que quelque chose va se passer là-bas ? Je le crois, mais ce ne sera pas une vente. Avons-nous vendu quelque chose ces 20 dernières années ?" indique-t-il.