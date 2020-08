Premier League : le patron de Leeds évoque le contrat de Bielsa

Leeds est promu en Premier League cette saison pour l'exercice 2020-2021, après avoir été sacré en Championship, en juillet dernier. Et si l'on sait que les joueurs de Marcelo Bielsa seront opposés au Liverpool de Jürgen Klopp, champion en titre, le 12 septembre prochain lors de la première journée de la saison, l'incertitude demeure autour du contrat de l'entraîneur argentin.

Kinnear rassure les supporters pour Bielsa

En effet, alors que le contrat de Bielsa devait expirer cet été, un nouveau bail est à l'étude selon Angus Kinnear, le patron de Leeds. Il a rassuré les fans sur ce thème d'actualité au micro de Sky Sports. "J'ai juste besoin de trouver une fenêtre appropriée pour obtenir le document et lui faire signer. Je sais que les supporters sont anxieux, ce qui me rend aussi un peu nerveux, mais il n'y a aucune raison de l'être", a-t-il commenté.



Marcelo Bielsa s'est notamment signalé durant sa carrière comme un entraîneur assez peu stable dans les clubs dirigés. Pour preuve, il n'est jamais resté plus de deux ans dans ceux-ci. En revanche, en sélection, la donne a été différente avec l'Argentine (1998-2004) et le Chili (2007-2011). Kinnear a enfin terminé son propos en assurant : "Marcelo est complètement focalisé sur l'entraînement. Nous nous entretenons chaque jour, et les discussions portent davantage sur la préparation de la saison que sur son contrat."