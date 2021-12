Premier League : Le maintien du calendrier confirmé

Il a été confirmé aujourd'hui lors d'une réunion des clubs de Premier League que, tout en reconnaissant qu'un certain nombre de clubs connaissent des épidémies et des défis liés au COVID-19, il est de l'intention collective de la Ligue de poursuivre le calendrier actuel des matchs dans la mesure du possible en toute sécurité. La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées restent notre priorité et la Ligue continuera de surveiller et de refléter les directives de santé publique, en procédant toujours avec prudence", peut-on notamment lire sur le communiqué de l'instance.

La Premier League encourage la vaccination



It was confirmed at a #PL club meeting today that while recognising a number of clubs are experiencing COVID-19 outbreaks & challenges, it is the League’s collective intention to continue the current fixture schedule where safely possible

Full statement: https://t.co/SWPMbR7cvW pic.twitter.com/odlZWYUN5y



— Premier League (@premierleague) December 20, 2021

"La Ligue a également confirmé aujourd'hui à ses clubs que 92% des joueurs et du personnel du club ont reçu une, deux ou trois doses de vaccination COVID-19, avec 84% des joueurs sur le parcours de vaccination", expliqué également le communiqué. Si plusieurs clubs, comme Liverpool et Arsenal, ont durant la réunion affiché leur désaccord pour une tenue de la 20ème journée, comme l'a précisé The Athletic, l'instance a expliqué continuer "de travailler avec les clubs pour encourager la vaccination parmi les joueurs et le personnel des clubs, ainsi que pour promouvoir les messages de vaccination de santé publique du gouvernement aux clubs et au grand public. Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue, et les taux de vaccination des joueurs seront désormais communiqués publiquement à la fin de chaque mois, à partir de janvier."

